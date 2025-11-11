Потребление электроэнергии в Иркутской области выросло на 8,7% в 2024 году

Потребление электроэнергии в Иркутской области в 2024 году увеличилось на 8,7% по сравнению с предыдущим периодом. При этом производство электроэнергии выросло на 4,2%, достигнув 74 млрд кВтч, а потери в сетях сократились на 11,6%. Об этом свидетельствуют данные Иркутскстата.

Более половины всего объема потребленной электроэнергии в регионе приходится на обрабатывающие производства. Как отмечают эксперты, именно в этой сфере сосредоточен главный резерв для энергосбережения, где каждый процент экономии дает значительный эффект в масштабах области.

В 2024 году существенная экономия энергоресурсов была достигнута при производстве отдельных видов продукции. Наибольшее снижение удельного расхода электроэнергии зафиксировано в производстве мебели, где показатель уменьшился почти вдвое, а также при выпуске природных песков, асфальтобетонных смесей и теплоэнергии в котельных.

В то же время при производстве сливочного масла, стали и кондитерских изделий удельный расход электроэнергии увеличился на 8-29%. В жилищно-коммунальной сфере сохраняется необходимость установки 3,6 тыс. коллективных и 79,3 тыс. индивидуальных электросчетчиков.

Ранее стало известно о первом за пять лет снижении объемов энергопотребления в Иркутской области. За девять месяцев 2025 года потребление электроэнергии в энергосистеме на 6,4% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.