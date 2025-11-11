Цифровой прорыв в Сибири: открытую в Черемхово тысячу российскую базовую станцию назвали знаковой

Сегодня в маленькой деревушке Ключи Черемховского района случилось знаменательное событие — торжественное открытие тысячной в России базовой станции сотовой связи российского производства. Министр цифрового развития и связи региона Александр Селедцов лично сообщил зампредседателю правительства Иркутской области Александру Анчугину о достижении важной цели, совершив символический звонок через национальный мессенджер Max.

– Жители деревни, объединившись, сами решили вопрос обеспечения связью. Они приняли участие в голосовании, которое проводится в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Люди собрали подписи за то, чтобы в их родной деревне появились связь и Интернет, и направили их в Минцифры России. Сегодня мы видим результат этой инициативы, который стал знаковым. В Иркутской области открыта тысячная в стране импортозамещенная вышка связи. Мы гордимся тем, что такое событие произошло именно на нашей территории, – подчеркнул Александр Анчугин.

С 2021 по 2024 год в рамках федерального проекта в регионе была проведена серьезная работа по обеспечению телекоммуникационными услугами отдаленных сел и деревень.

– Оборудование связи установлено в 91 населенном пункте, что позволило обеспечить доступ тысяч жителей области к современным средствам коммуникации. До конца 2025 года в Приангарье по федеральному проекту планируется установить еще 30 базовых станций, – отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.

Напомним, что 9 ноября 2025 года было завершено голосование за населенные пункты, которые обеспечат устойчивой связью в 2026 году. Итоги планируется подвести до конца года, после чего станет известно, сколько еще новых вышек связи появится на территории Приангарья.

Новая станция «Булат» обладает впечатляющими характеристиками: зона охвата составляет 20 километров, поддерживаются стандарты 2G и 4G, максимальная скорость передачи данных достигает 450 мегабит в секунду, одновременно обеспечивая связь до девятисот абонентов.

Заместитель директора Иркутского филиала «Ростелекома» Александр Теленкевич рассказал, что подобные российские разработки успешно заменяют зарубежные аналоги.

Помимо Ключей они появились в населенных пунктах Грехневка Боханского района, Сахорово Братского района, Нижний Бурбук Тулунского района, Савинская Черемховского района и Бунбуй Чунского района, – сказал Александр Теленкевич.

– У компании Т2 в Иркутской области широкое покрытие и надежная связь. Но мы продолжаем развивать мобильную сеть, уделяя внимание и крупным городам, и туристическим объектам, и небольшим населенным пунктам. За последние два года инвестировали в развитие сети мобильной связи в Иркутской области около 3 млрд рублей, – отметил директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток Т2» Вячеслав Стоянов.