Почему резюме с пометкой „по соглашению сторон“ больше не пугает работодателей?

Большинство опрошенных иркутян (75%) предпочитают уходить с предыдущего места работы по собственной инициативе. Только 12% сообщили, что были вынуждены покинуть компанию «по соглашению сторон», а еще 6% попали под сокращение штатов. Остальные респонденты отметили иные причины расставания с предыдущим местом службы, показал опрос SuperJob.

Интереснее всего оказались различия в восприятии разных категорий респондентов. Мужчины гораздо чаще признаются в уходе «по соглашению сторон»: 15% мужчин выбрали такую формулировку против лишь 9% женщин. Возраст тоже играет роль: старшие поколения (старше 45 лет) уходят подобным образом вдвое чаще молодых коллег (16% против 8%). При этом подавляющее большинство тех, кто указал причину увольнения как «по соглашению сторон», убеждены, что подобная запись никак не отразится на будущей профессиональной карьере.

Однако самой любопытной деталью исследования стало мнение кадровых служб крупных компаний: оказалось, что для большинства рекрутеров форма записи об увольнении вообще не важна. По словам участников опроса, главное теперь — опыт кандидата и наличие необходимых компетенций, тогда как причина ухода практически утратила свою значимость. Такая ситуация обусловлена дефицитом квалифицированного персонала, вынуждая работодателей концентрироваться исключительно на профессиональных характеристиках кандидатов.

Специалисты подчеркнули, что любые причины увольнения могут скрывать разные обстоятельства, будь то добровольный уход или официальное расторжение договора, поскольку формулировки зачастую отражают скорее удобство работодателя, нежели реальную ситуацию.