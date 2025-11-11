В Листвянке сносят гостиницу "Байкальский острог"

Судебные приставы приступили к сносу самовольно возведенного гостиничного комплекса «Байкальский острог» в поселке Листвянка на берегу озера Байкал. После получения исполнительного документа, должник был уведомлен о начале исполнительного производства и ознакомлен с требованиями суда. Однако в установленный срок требования не были выполнены, что привело к взысканию исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.

Должник неоднократно привлекался к административной ответственности, с общей суммой штрафов более 800 тыс. рублей, из которых большая часть уже оплачена, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области. Также было вынесено решение о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ с наказанием в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Поскольку должник не предпринял действий для исполнения судебного решения, работы по сносу проводятся на средства из государственного бюджета. Затраты на привлечение спецтехники, превышающие 4 млн рублей, обязан возместить должник. Техника уже работает на месте незаконно построенного двухэтажного объекта, и работы по сносу и уборке территории планируется завершить к концу декабря. Контроль за ходом работ осуществляется сотрудниками органов принудительного исполнения.