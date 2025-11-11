Новости

От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области

12 ноября в конгресс-зале «Doubletree by Hilton» в Новосибирске прошел семинар Нотариальной палаты Новосибирской области, участником которого стал Банк Уралсиб. Более 140 нотариусов – членов Нотариальной палаты рассмотрели ряд важных профессиональных вопросов, обменялись мнениями относительно законодательных изменений.

В программу семинара были включены выступления сотрудников Банка Уралсиб, которые рассказали участникам семинара о зарплатных проектах, премиальном обслуживании в банке, а также о том, что Уралсиб расширил возможности онлайн-обслуживания для клиентов-нотариусов. Недавно Банк Уралсиб запустил новый раздел «Сделки нотариуса» в онлайн-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн». Раздел доступен для клиентов, у которых открыт Публичный депозитный счет нотариуса (ПДСН) в Банке Уралсиб с условием начисления процентов в разрезе депонированных сумм. В разделе «Сделки нотариуса» можно создать новую сделку, оформить к сделке распоряжение о зачислении денежных средств на ПДСН, полученных от депонента или распоряжение о списании денежных средств в пользу получателя с ПДСН.

«Мы впервые принимаем участие в семинаре Нотариальной палаты Новосибирской области, подготовили для участников семинара информацию о нашем банке, услугах и условиях обслуживания. Мы постарались учесть специфику работы данного сектора экономики, предложили удобные сервисы и выгодные условия, ответили на вопросы участников семинара», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

