В объявления о продаже квартир могут добавить информацию о коммунальных платежах

Потенциальные покупатели недвижимости в скором времени смогут видеть в объявлениях не только цену квадратного метра, но и размер ежемесячных коммунальных платежей. С соответствующей инициативой выступает Ассоциация предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет». Это позволит россиянам трезво оценивать свои финансовые возможности при покупке жилья.

Исполнительный директор Ассоциации Марк Геллер в интервью «Интерфаксу» сообщил, что ведется работа по интеграции данного нововведения с цифровыми платформами недвижимости.

«Мы планируем наладить работу с цифровыми платформами, и в объявлениях о продаже недвижимости указывать не только стоимость квадратного метра, но и цену его обслуживания и эксплуатации, – отметил Марк Геллер. – Люди сразу должны понимать цену вопроса и трезво подходить к своим возможностям».

По мнению эксперта, эта мера станет важным шагом к повышению прозрачности экономики управления недвижимостью. Покупатель будет заранее информирован о будущих регулярных расходах, что поможет избежать неожиданностей после совершения сделки.


