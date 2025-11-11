Авиабилеты со скидками предлагают российские перевозчики во всемирный день шопинга 11.11

Крупнейшие российские авиаперевозчики присоединились к всемирному дню шопинга 11 ноября, запустив распродажу авиабилетов.

S7 Airlines предлагает скидки до 50% на перелеты по России и зарубежным направлениям с 11 по 13 ноября. Среди популярных направлений перелет Москва-Сочи туда и обратно доступен от 7 944 рублей, а Москва-Санкт-Петербург – от 5 608 рублей. Для пассажиров из Иркутска предлагаются рейсы в Гуанчжоу от 12 653 рублей и в Шанхай от 15 084 рублей.

Авиакомпания «Победа» проводит отдельную распродажу со скидками до 50% на все направления. Для получения скидки необходимо применить промокод 1111 при бронировании на официальном сайте перевозчика до 01:00 по московскому времени 12 ноября.

Ural Airlines предлагает скидку 15% на международные направления в течение всего дня 11 ноября. Акция действует только на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании для рейсов с 11 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года.

Тем временем в аэропорту Иркутска зафикисрован рост пассажиропотока – за девять месяцев 2025 года он увеличился на 2,6% по сравнению с прошлым годом, составив около 3 млн пассажиров. Особо заметный прирост наблюдается на международных линиях – на 29%: в текущем году количество путешественников составило 638 221 человек, а в 2024 году – 495 247 пассажиров. Чаще всего через аэропорт летают авиакомпанией S7 Airlines – 1,4 млн пассажиров, «Аэрофлот» – 404,7 тысячи, «ИрАэро» – 372,2 тысячи, «Уральские авиалинии» – 131,2 тысячи, «Россия» – 112,9 тысячи.