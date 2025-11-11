Иркутяне могут слетать в Азию недорого

С 11 по 13 ноября авиакомпания S7 Airlines устраивает крупную распродажу авиабилетов со скидками до 50%. Осенняя акция позволяет выгодно планировать новогодние и весенние путешествия по популярным маршрутам.

Так, специальные предложения включают недорогие билеты из Иркутска в азиатские города: в Шанхай можно отправиться всего за 15 084 рубля, а в Гуанчжоу — за 12 653 рубля.

В ходе распродажи предлагаются также льготные цены на разнообразные направления как внутри России, так и за рубеж. Эконом-класс из Москвы в Сочи обойдётся всего от 7944 рублей в оба конца, перелёт в Минеральные Воды — от 6874 рублей, в Махачкалу — от 7006 рублей, а в Краснодар — от 8988 рублей.

Особенно выгодной окажется покупка билетов на международные рейсы. Из столицы в Дубай можно улететь и вернуться обратно всего за 17 285 рублей, а в Стамбул — за 12 731 рубль.

Напомним, что еще несколько российских авиакомпаний устроили распродажу ко Дню шопинга 11 ноября. В их числе – «Победа» и Ural Airlines.

Тем временем в аэропорту Иркутска зафикисрован рост пассажиропотока – за девять месяцев 2025 года он увеличился на 2,6% по сравнению с прошлым годом, составив около 3 млн пассажиров. Особо заметный прирост наблюдается на международных линиях – на 29%: в текущем году количество путешественников составило 638 221 человек, а в 2024 году – 495 247 пассажиров. Чаще всего через аэропорт летают авиакомпанией S7 Airlines – 1,4 млн пассажиров, «Аэрофлот» – 404,7 тысячи, «ИрАэро» – 372,2 тысячи, «Уральские авиалинии» – 131,2 тысячи, «Россия» – 112,9 тысячи.