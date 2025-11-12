От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран

В этом году Прибайкальский юридический форум прошел в Иркутске во второй раз и впечатлил своим масштабом: продолжался четыре дня вместо двух, развернулся на нескольких площадках, охватил более 400 участников из четырех стран. И конечно, спектр обсуждаемых тем тоже вырос: вопросы цифровых активов, правовые аспекты использования искусственного интеллекта и защиты интеллектуальной собственности, корпоративное право, регулирование внешнеэкономической деятельности, юридическое сопровождение банкротства и многие другие.

«Наш формат – юристы для бизнеса и бизнес для юристов»

Почему организаторы форума не боятся конкуренции, делают мероприятие не только для юристов, но и для бизнеса, и посвящают банкротству целый день форума – об этом Газете Дело рассказала Радмила Радзивил, организатор форума, основатель и управляющий партнер юридической компании «Правый берег».

Радмила Радзивил

По словам Радмилы Радзивил, увеличить количество сессий – это пожелание участников первого ПБЮФ, который состоялся в прошлом году. Поэтому второй форум проходил уже четыре дня на нескольких площадках и собрал свыше 400 участников из разных городов России, а также Китая, Казахстана и даже Италии. 126 спикеров выступили перед аудиторией.

– Важно, что формат форума – не только «юристы – юристам», но и «юристы – бизнесу» и «бизнес-юристам». Мы постарались собрать здесь и юристов-практиков, и представителей научных правовых школ, и предпринимателей. В качестве спикеров пригласили ведущих экспертов. Замечу, это не только столичные специалисты, но и региональные: каждый из них – настоящая звезда в своей теме. И конечно, мы рады, что в этом году к нашим дискуссиям присоединились представители государственной власти, контролирующих и надзорных органов. Это значит, темы, которые мы поднимаем, волнуют не только профессиональных юристов и бизнес-сообщество, но и публичную власть, – отметила Радмила Радзивил.

Именно обратная связь от участников подтолкнула организаторов к тому, чтобы посвятить крайне актуальной сегодня теме банкротств юридических лиц целый день, настоящий форум в форуме – «Банкротную субботу без галстуков» в Листвянке.

– Сейчас, после пандемии COVID-19, на фоне санкций, общей неопределенности, связанной с политической обстановкой в мире, вопросы грамотного подхода к банкротству предприятий обретают особую значимость. Я не согласна с мнением, что банкротство – это смерть бизнеса. При правильном использовании тех инструментов, которые предоставляет законодательство, возможно в рамках правового поля грамотно сохранить активы, решить вопросы с фискальными, контролирующими и надзорными органами, решить проблему субсидиарной ответственности, даже сохранить рабочие места – такие кейсы в нашей практике были и есть, – подчеркнула Радмила.

Организаторов совершенно не смущает наличие устоявшихся дискуссионных юридических площадок – в Петербурге, в Казани, в Новосибирске. По мнению Радмилы Радзивил – Восточная Сибирь должна иметь собственную, чтобы обсуждать не только общие тренды, но и свои собственные.

– Восточная Сибирь – это очень серьезный субъект с развитой промышленностью, с обширными международными экономическими связями, со своей экологической повесткой. И это формирует свои запросы как со стороны юридического сообщества, так и бизнеса. Тем более, что наша компания сейчас готовится к презентации в Дубае нашего нового проекта, нашей гордости – Восточно-Cибирского международного арбитражного центра. Центр будет ориентирован на Китай, Монголию и другие страны Азии. Его цель — помочь бизнесу, который работает на внешних рынках и сотрудничает с азиатскими странами, – рассказала Радмила Радзивил. – Само географическое расположение Иркутской области диктует эту повестку.

Организаторы уверены, что форум будет развиваться и дальше, поскольку, по их мнению, на сегодняшний день площадок, аналогичных иркутской, на которых можно дискутировать, общаться, обмениваться мнениями и выстраивать конструктивный диалог между властью, наукой, юристами-практиками и бизнесом, в макрорегионе нет.

– Не зря наш лозунг от Урала до Байкала, – подчеркнула Радмила Радзивил. – А поскольку правовая повестка меняется очень быстро, мы точно не останемся без вопросов для обсуждения. И в целом, я считаю, что Восточная Сибирь – это то самое место, о котором должны знать во всём мире, и прекрасно, если поводом для этого станет Прибайкальский юридический форум.

«Чем раньше вы окажетесь в арбитраже, тем больше шансов получить деньги»

Малый и средний бизнес все чаще жалуется на неплатежи со стороны государства и муниципалитетов. Что делать предпринимателям, которые исполнили свои обязательства по госконтракту, но денег так и не увидели? Андрей Лабыгин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Иркутской области, посоветовал не бояться взыскивать деньги по суду.

Андрей Лабыгин

– Мой совет вам: чем раньше вы войдёте в историю правового поля, чем раньше вы окажетесь в арбитражном суде, раньше получите решение и исполнительный лист, тем скорее у контрагента в лице государства, муниципалитета, госкомпании появится реальная правовая возможность вам эти денежные средства оплатить. Любые другие формы медиативного решения вопроса неплатежей в нынешней ситуации, мой взгляд, на настоящий момент малоэффективны, – обратился Андрей Лабыгин к присутствующим в зале представителям бизнеса и юристам.

По его словам, важно учитывать и тот факт, что без исполнительного листа получить причитающееся будет сложно даже тогда, когда необходимые средства на оплату контракта в бюджете появятся.

– Рано или поздно средства в бюджете появятся. Но тот, кто сегодня не получит исполнительных листов, потом к «раздаче подарков» в светлом будущем подойдёт в конце очереди. А те, кто будет настойчив, возможно сейчас рискуют оказаться непопулярными, но в последствии смогут в числе первых получить причитающиеся платежи, – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Он также подробно остановился на обсуждаемой налоговой реформе, которая, по его данным, коснется примерно 70% предпринимателей Иркутской области, применяющих патентную систему налогообложения и 18% налогоплательщиков, применяющих систему УСН. Напомним, речь идет о повышении НДС до 22%, снижении порога доходов для уплаты налога на добавленную стоимость, снижение порога доходов для применения патентной системы налогообложения, отмене патентов для ряда видов деятельности.

Андрей Лабыгин подчеркнул, что согласен необходимостью обеспечивать финансовую стабильность страны, однако выразил озабоченность относительно предлагаемых механизмов и скоростью их введения, которая, как он считает, не позволит бизнесу оперативно адаптироваться к новым условиям.

«Куст на стройплощадке может довести до уголовного дела»

Об экологические ограничения на прибайкальской территории уже разбился не один бизнес. Юлия Саенко, судебный юрист, доцент кафедры юриспруденции СГУГиТ, эксперт в сфере землеустройства и кадастра, разбирала с коллегами, что делать, если на земле под турбазу растет кустарник – можно ли его корчевать и какие риски может нести такая «прополка».

Юлия Саенко

– В рамках моего выступления на ПБЮФ мы с коллегами разбирали: что же такое лес с юридической точки зрения, что делать людям в спорной ситуации. Сегодня любые древесные насаждения – деревья, кустарники и лианы – могут быть признаны лесами, где бы они не произрастали. Для нашего региона ситуация усугубляется тем, что в отношении Байкала, объекта всемирного природного наследия, установлены сразу несколько строгих правовых режимов защиты. И любые древесные насаждения, читай, леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории начинают считать защитными лесами. На практике получается так: у вас есть земельный участок, на нем растет кустарник – и вы не можете его просто выкорчевать, расчистить землю, даже если у вас там огород и вам необходимо это сделать. Если вы хотите построить санаторий или реабилитационный центр – у вас возникнут те же самые проблемы.

Ответственность за пренебрежение этими нормами – от оспаривания сделки по приобретению земельного участка (суд может признать ее ничтожной, а если вы успели что-то там построить, то строение могут признать незаконным и заставить его снести) до уголовной ответственности (статья 260 УК РФ «Незаконная рубка»). И это лишь один из моментов «Байкальской правовой аномалии», которая требует серьезного экспертного подхода, работы над законодательной базой.

Площадки, подобные Прибайкальскому юридическому форуму, необходимы не только для обсуждения таких дискуссионных вопросов – формат мероприятия не всегда позволяет рассматривать тему достаточно долго и обстоятельно. Они среди прочего помогают нам увидеть интересных спикеров и продолжить обсуждение в кулуарах. Мы уже не варимся в собственном соку, мы видим точку зрения наших оппонентов и таким образом можем усовершенствовать свою собственную позицию.

«Важно, чтобы новые тренды доходили до регионов в верном прочтении»

Кто формирует тенденции корпоративного права и как сделать, чтобы они правильно воспринимались профессиональным сообществом? Елена Козина, управляющий партнё р Адвокатского бюро Москвы «ЭЛКО профи», к. ю. н., доцент кафедры предпринимательства и корпоративного права университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), пояснила важность не только судебного, но и доктринального подхода:

– Тенденции корпоративного права и правоприменительной практики сегодня в значительной степени представлены именно в московском арбитраже и Арбитражном суде Московского округа в силу того, что в столице находится конгломерат российского бизнеса, имеющего разные организационно-правовые формы. В регионах, особенно удаленных, эти судебные подходы к пониманию корпоративных отношений сегодня не представлены. Важно, чтобы судебные тенденции доходили до регионов не только как можно быстрее, но и в верном прочтении, чтобы юристы на местах, открывая практику московского арбитража, воспринимали ее именно в том формате, который закладывал суд.

Мне, как представителю не только практики, но и научной школы, важно на ПБЮФ прокомментировать те или иные судебные усмотрения через доктринальную призму с тем, чтобы объяснить теоретические предпосылки последних судебных тенденций.

Я делюсь доктринальным прочтением прикладных вопросов корпоративного права, ответы на которые мы отчасти находим в судебной практике и которые должны быть весьма востребованы у региональных представителей нашей профессии.

Форум – это площадка не только для обмена практическим опытом, но и для жарких научных дискуссий, так как «теория без практики мертва, но и практика без теории слепа».

«Рейдерские захваты уступили место спорам за наследство»

«Споры между наследниками могут нести для бизнеса немало рисков. Все больше собственников задумываются о том, как защитить компанию, права и интересы партнеров при появлении новых совладельцев», – говорит Евгений Сизов, основатель и управляющий партнёр «Юридической фирмы «Бизнес и право» (Томск).

– Горячая фаза корпоративных конфликтов – с рейдерскими захватами, с переделами собственности – закончилась к концу нулевых годов. В том числе благодаря принятию «антирейдерского» пакета поправок к Уголовному кодексу. Сегодня актуальны вопросы передачи бизнеса по наследству.

Предприниматели, которые сформировали свои активы 1990-х, в 2000-х вошли в возраст, прошли через несколько браков, у них выросли дети, перед ними встали вопросы передачи дел младшему поколению. С другой стороны, пандемия COVID-19 четко показала, что никто не бессмертен. Собственники стали задумываться, как будет выглядеть бизнес, как он будет работать, когда сменится владелец или совладелец компании. Они хотят прописать механизмы, которые защитят интересы партнеров и акционеров от возможных конфликтов с наследниками или при разделе бизнес-активов.

Это стало новым трендом, и, как обычно, он сформировался в столице. Там сконцентрирован крупный бизнес, транснациональный, который с этими вопросами столкнулся раньше, и учился у западных партнеров.

Однако неправильно считать, что тренды корпоративного права формируются исключительно в Москве. Я бы сказал, что этот процесс идет с двух сторон – как с московской, так как там больше компаний, больше дел, обширнее практика, так и из регионов. Ведь здесь у юристов больше времени на то, чтобы глубже вникнуть в ситуацию клиента, найти нестандартные решения и донести их до судов. Это разные подходы, и как раз такие площадки, как этот форум позволяют и нам юристам, и бизнесу познакомиться с различными практиками, и с теми, кто их действительно может реализовать.

Прибайкальский юридический форум – это одна из немногих серьезных площадок, которые появились за последние 5-6 лет. Это не пиар на хайповых темах, это действительно сложный форум, где нужно много работать, где встречаются и бизнес, и практика, и юридическая наука.

«Планируя работать в Китае, начинать надо с России»

Интерес китайских компаний к российскому рынку, как и российских предпринимателей к рынку КНР последние три года растет. И проблемы, с которыми бизнес обеих стран сталкивается, выходя в незнакомую для себя среду, похожи. Какие это проблемы, рассказал Павел Трощинский, руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН):

Павел Трощинский

– Первая – это мошенничество. Россияне приходят в Китай, не зная нюансов правовой сферы и экономического «ландшафта», не понимая, как проверять контрагента, как оформлять контракт и закономерно сталкиваются с недобросовестными партнерами. Когда китайские компании заходят в Россию – они попадают примерно в ту же ситуацию. Вторая – непонимание культурных особенностей друг друга, бизнес-практик страны. И третья – языковой барьер.

При этом в России огромное количество юридических компаний, которые занимаются сопровождением бизнеса – и российского, и зарубежного – в нашем правовом поле. Но проблема в том, что иностранные предприниматели не знают, где и как их найти. Поэтому интерес зарубежного бизнеса, в том числе юристов, к форумам, как этот, понятен.

При этом в России хорошо развита и китаистика, востоковедение и в целом наша наука хорошо знает и понимает Восток. Скажем, я всю жизнь занимаюсь Китаем, это моя профессиональная специализация, как юрист я сопровождаю российский бизнес в китайском правовом поле. Но, к сожалению, наш российский бизнес не всегда об этом знает. Поэтому я бы посоветовал нашим предпринимателям, планируя работать с КНР, начать с России. Найти российских специалистов, которые смогут быть советниками, консультантами, помогут сориентироваться на новом рынке.

В целом, могу сказать: мы все-таки стали лучше узнавать друг друга – я сотрудничаю со многими компаниями и вижу эту динамику. И подобные форумы в этом процессе представляют вполне практический интерес – помогают выйти на проверенного партнера, узнать о возможностях, которые дает наука бизнесу.

Роман Колесов, первый заместитель губернатора Иркутской области:

– Иркутская область – экономически развитый регион. Здесь реализуется огромное количество инвестиционных проектов, каждый из которых требует комплексного юридического сопровождения: от запуска проекта и до текущей корпоративной работы.

Промышленные предприятия региона поддерживают экономические контакты с партнерами из более чем 80 стран – это также требует глубоких юридических знаний: и международного права, и законодательства тех стран, с которыми мы ведем товарооборот.

Отрадно видеть, что наше юридическое сообщество способно объединяться, организовывать подобного рода форумы, чтобы обсуждать насущные проблемы.

Виталий Перетолчин, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области:

– ПБЮФ подчеркивает важность правовой основы для стабильного развития Восточной Сибири и всей Российской Федерации. Сегодняшняя обстановка в мире: санкции, общая неопределённость – ставят перед нами новые задачи, в том числе – обеспечение условий устойчивого развития бизнеса, защиты прав предпринимателей и эффективной адаптации к постоянно меняющимся реалиям. И я убежден, что это можно решить только совместными усилиями органов власти, бизнеса и представителей юридического сообщества.

Форум – это прежде всего обмен практическим опытом, обмен мнениями. В результате рождаются предложения, которые могут быть воплощены в новых законах и различных программах.

Алексей Соболь, президент союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири»:

– Прошлогодний форум наглядно показал, насколько велик интерес предпринимательского сообщества к теме правовой защиты бизнеса и насколько бизнес сам готов подсказывать решения, принимать участие в нормотворчестве, быть ориентиром для регулятора. Вот почему Торгово-промышленная палата Восточной Сибири активно поддержала этот форум.

ТПП каждый день сталкивается с множеством вопросов от нашего предпринимательского сообщества. И сама занимаемся юридической работой: законотворчеством, оценкой регулирующего воздействия, юридическим сопровождением сделок и контрактов, экспертизой – судебной, таможенной, контрактной. Поэтому мы крайне заинтересованы, чтобы обсуждение правовых аспектов бизнеса велось как можно чаще. И замечательно, что это происходит в Иркутске.

Очень важно, что в рамках форума предполагается прямой диалог между предпринимательским сообществом и представителями органов власти и контрольно-надзорных органов. Успешный бизнес без такого диалога просто невозможен.

