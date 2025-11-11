Сбер выпустил ИИ-приложение для владельцев iOS-устройств

Нейросетью ГигаЧат от Сбера теперь могут пользоваться владельцы iOS-устройств с помощью удобного приложения «G8AI».

ГигаЧат – это бесплатная нейросеть от Сбера, которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент высокого качества: тексты, картинки, видео и даже музыку. Также ГигаЧат поможет в создании презентаций. Нейросеть подготовит материал, сформирует ёмкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.

Особого внимания заслуживает возможность «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком. Функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор — обсуждать задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересные темы. Можно выбрать женский или мужской голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получить текстовую транскрипцию разговора по его окончании.

Также пользователям доступе режим рассуждений (reasoning), который разбивает сложные задачи на понятные этапы. Модель подробно объясняет ход своих мыслей, как если бы это делал человек. Ещё одна функция, пересказ видео, сообщает ключевые идеи и выводы из любого ролика с Rutube или VK. А опция «Глубокое исследование» анализирует множество интернет-источников и формирует развёрнутый экспертный ответ.