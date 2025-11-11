Тепловой луч запустили в Иркутске

В Иркутске Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) построила тепловую магистраль, которая даст тепло для более чем 1 миллиона квадратных метров будущих новостроек города, десятку будущих объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники, а также значительно улучшит экологическую ситуацию в городе.

Так выглядели старые котельные, которые сейчас выведены из строя

Тепловой луч построен на средства инфраструктурного федерального кредита. Размер инвестиций составил 4,6 млрд рублей. Проект сдан энергетиками досрочно — стройка заняла всего 28 месяцев вместо нормативных 42-х. Над Тепловым лучом трудилось более 150 специалистов подрядных организаций.

Несмотря на плотную городскую застройку и густую сеть имеющихся коммуникаций, энергетики проложили трубопровод протяженностью более 5,7 км. Для этого потребовалось почти 800 труб большого диаметра общим весом около 1200 тонн. Для того, чтобы трубопровод прослужил до 30 лет, перед укладкой на «нитку» труб нанесена многослойная защита – антикоррозийное покрытие, пенополимерминеральная изоляция и гидроизоляция. Построены две насосные перекачивающие станции и семь полностью автоматизированных тепловых пунктов.

— Мы работали в канале, в условиях плотно заселенного города и под одной из основных транспортных магистралей. Люди проявили чудеса мастерства и упорства. В результате мы сделали то, чего до нас никто не делал. Конечно, большая поддержка была на уровне федерального центра, от губернатора Игоря Ивановича Кобзева. На мой взгляд, мы с вами получили очень ценный опыт, который сможем применить в других подобных проектах, — генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко.

Появление теплового луча позволило остановить и вывести из эксплуатации шесть угольных и одну мазутную котельную. Прекращение деятельности устаревших и неэффективных муниципальных котельных избавит воздух города от попадания в него более чем 1,8 тыс. тонн вредных веществ в год. В свою очередь, модернизация бойлерной установки на Ново-Иркутской ТЭЦ, дала возможность в условиях существующего дефицита тепловой мощности увеличить объем ее генерации на 49 Гкал/ч.

После завершения работ полностью восстановлено благоустройство, уложен асфальт, обустроены тротуары, высажено 380 деревьев и 13 тысяч кв. метров газона.