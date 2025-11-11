Иркутск вводит инновационные технологии весового контроля на дорогах

В ближайшее время на федеральной автодороге, соединяющей населенные пункты Оек, Ревякино и Усть-Ордынский, появятся современные пункты автоматического взвешивания автомобилей. Новое оборудование установят на отметке 635 м 11-го километра дороги, благодаря чему власти смогут быстро выявлять нарушителей норм нагрузки транспортного потока.

Проект направлен на защиту дорог от повреждений и повышение уровня безопасности участников движения путем выявления машин, несущих чрезмерную нагрузку. Для реализации проекта проводится аукцион среди подрядчиков, условия которого опубликованы на сайте RosTender.info. Итоги конкурса подведут до конца ноября текущего года.

Общая сумма затрат составит около 109 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить монтаж всех элементов нового оборудования до конца лета следующего года. После ввода объектов в эксплуатацию дорожная инфраструктура региона станет значительно эффективнее и надежнее.