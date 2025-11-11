Миноритарии против ПИК: как конфликт вокруг дивидендов повлияет на рынок?

Отмена дивидендной политики ГК ПИК стала поводом для коллективной жалобы ее миноритарных акционеров в Банк России. Как сообщают СМИ, Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) желает оспорить решение совета директоров девелопера об отмене дивидендной политики без утверждения нового аналогичного документа, в котором были бы прописаны права миноритарных акционеров в случае негативных для них изменений в политике распределения прибыли. Также авторы обращения хотят опротестовать решение провести обратный сплит (консолидацию) акций, который может, по мнению АРИ, нанести ущерб миноритарным акционерам из-за возникновения дробных акций и снижения их ликвидности.

– Наиболее известным примером подобных обращений стала поданная в 2019 году коллективная жалоба нескольких инвесторов в Банк России на заниженные дивиденды Распадской, демонстрировавшей тогда увеличение чистой прибыли. Спор был разрешен после обещания руководства эмитента придерживаться рекомендаций Банка России эмитентам относительно дивидендной политики, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Мы считаем претензии миноритариев ПИК обоснованными. На несправедливое, по их мнению, решение совета директоров застройщика уже отреагировали Московская биржа, потребовавшая от эмитента до апреля 2026 года вернуть дивидендную политику под угрозой исключить его акции из первого уровня листинга. Банк России ранее выступал за закрепление в законодательстве статьи о том, что дивидендная политика должна войти в список документов, обязательных для любой публичной компании.

По мнению эксперта, у миноритариев ПИКа есть хорошие шансы защитить свои права при поддержке регулятора и Московской биржи.

– В то же время вопрос об обязательности дивидендной политики для всех публичных компаний, на наш взгляд, может еще долго оставаться открытым, так как это вызвало бы несогласие у госкомпаний, направляющих основную часть прибыли на развитие бизнеса, – резюмирует Наталья Мильчакова.