Площадь Академгородка в Иркутске обновлена

В Иркутске завершилась реконструкция центральной площади Академгородка. Проект реализован заказчиком — муниципальным казенным учреждением «Городская среда» за счёт финансирования Фонда поддержки избирательных округов.

Подрядчик произвел капитальный ремонт подпорной конструкции, установил восемь новых лавочек и пять мусорных контейнеров.

«Дополнительно мы сменили освещение, установив тридцать три современных светильника и дополнительно оборудовали площадку пятью новыми световыми столбиками внутри декоративных клумб. Благодаря этому пространство стало заметно комфортнее и эстетичнее вечером», — сообщили представители учреждения.

Стоит напомнить, что годом ранее, тоже за счет бюджета фонда, специалисты привели в порядок прилегающую зону: обустроили дополнительные места отдыха с пятью урнами, двенадцатью скамьями и семью декоративными вазонами. Тогда была выполнена замена плитки чаши фонтана, покраска деревянных настилов, высажена декоративная трава между пандусами, размещены крупные белые декоративные булыжники и установлен бетонный постамент для солнечных часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
