Городские территории Иркутска активно обрабатывают противогололёдными средствами

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Иркутске увеличились усилия по обеспечению чистоты и безопасности уличного пространства. Сегодня велась активная работа по обработке покрытий специальных реагентами, чистке от снежных масс и приведению в порядок остановок городского транспорта.

Противогололедные смеси применяли на Рабочей, Партизанской, Карла Либкнехта, Красноармейской, Иосифа Уткина, Ярослава Гашека, 5-й Армии, Тимирязева, Генерала Доватора, Блюхера, Летописца Нита Романова, Челнокова, Терешковой, Чайковского, Гоголя, Багратиона, Мамина-Сибиряка, Марии Ульяновой, Гончарова, Профсоюзной, Мелентьева, Захарова, в 19-м Советском переулке. Кроме того, в Ленинском округе обработано 167 лестниц.

Специалисты вручную очистили от снега пешеходные зоны на Володарского, Дзержинского, Декабрьских Событий, Депутатской, Степана Разина, Горького, Свердлова, Франк-Каменецкого, Софьи Перовской, Джамбула, Якоби, Сеченова, Лермонтова, Помяловского, а также в микрорайоне Солнечном. Механизированным способом убраны тротуары на Байкальской, Ржанова, Василия Ледовского, Академика Образцова, в 18-м Советском переулке.

Выполнена очистка проезжих частей на Мира, Баумана, Розы Люксембург, Авиастроителей, в 20-м Советском переулке. Приведены в порядок остановки общественного транспорта на Ширямова, Советской, 3-го Июля, Седова, Олонской, Трактовой, Полярной, Сергеева, Маяковского, Воронежской, Центральной, Томсона.

Помимо этого, подрядчиками ведется уборка общественных территорий, мостов и путепроводов. Содержание придомовых пространств осуществляется силами управляющих организаций.