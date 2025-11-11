В Иркутской области установили 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

Мобильный оператор Т2 вывел в эфир 1000-ю базовую станцию российского производителя «Булат». Ее установили в небольшой деревне Ключи, где проживает порядка 200 человек. Жителям стали доступны передовые технологии 2G и 4G. Результаты драйв-тестирования показали стабильное интернет-соединение и голосовую связь на локации – в этом убедились и представители власти региона. К концу года общее число базовых станций «Булата» на сети Т2 достигнет 1800 единиц.

Т2 в партнерстве с «Ростелекомом» установила юбилейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат». Связь стала доступна жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. На данный момент инфраструктура отечественного производства доступна в большинстве регионов присутствия оператора. Цель – к концу 2025 года пополнить инфраструктуру еще 800 российскими базовыми станциями в малых населенных пунктах страны.

Качество сигнала в Ключах проверил министр цифрового развития и связи Приангарья Александр Селедцов – позвонил по видеосвязи заместителю председателя правительства Иркутской области Александру Анчугину.

«Мы активно наращиваем темпы установки отечественных базовых станций на своей сети. В августе этого года мы вывели в эфир 500-ю станцию «Булат», а уже сегодня делимся своими достижениями по 1000-му телеком-объекту. Синергия трех компаний – Т2, «Ростелекома» и «Булат» – вносит значительный вклад в укрепление цифрового суверенитета страны. Развитие связи в малых населенных пунктах также является одним из приоритетов нашей компании», – Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2.

«Несмотря на то, что у Т2 в Иркутской области очень широкое покрытие, мы продолжаем развивать сеть, уделяя внимание и крупным городам, и туристическим объектам, и небольшим населенным пунктам. Доля отечественных базовых станций «Булат» на сети T2 стремительно растет, а высокое качество связи доказывает успешность политики импортозамещения. В этом году с помощью отечественного оборудования мы уже открыли доступ к миру цифровых технологий жителям 19 деревень и поселков региона, и до конца года обеспечим надежной связью еще 17», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.