Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 ноября: 10 698,7100 руб/1 г золота и 130,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 698,7100 руб.
- 1 грамм серебра - 130,8900 руб.
- 1 грамм платины - 4 122,2798 руб.
- 1 грамм палладия - 3 698,5400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 295,5498 р. (2,84%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0600 р. (3,20%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,6799 р. (1,85%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,4699 р. (1,72%).