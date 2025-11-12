Игорь Кобзев предложил восстановить порт Осетрово в Усть-Куте на федеральном уровне

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с инициативой рассмотреть вопрос восстановления порта Осетрово на федеральном уровне. Предложение было озвучено на IV Международном деловом форуме «Большая Сибирь и Арктика – 2025» в Торгово-промышленной палате РФ.

Фото: Пресс-центр форума «Большая Сибирь и Арктика – 2025»

Порт Осетрово, расположенный на реке Лене в Усть-Куте, является стратегически важным звеном транспортной системы, обеспечивающей жизнедеятельность северных территорий Иркутской области и Якутии. Он служит перевалочной базой для предприятий нефтегазовой отрасли и обеспечивает доставку грузов в рамках северного завоза.

«Предлагаю рассмотреть вопрос создания мер поддержки на федеральном уровне для развития портовой инфраструктуры, в частности, порта Осетрово», – заявил Игорь Кобзев. Губернатор подчеркнул, что основные фонды порта в настоящее время изношены и требуют финансовых вложений.

Сезонность работы порта, обусловленная климатическими условиями региона, затрудняет привлечение частных инвестиций без государственной поддержки. В ноябре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Росморречфлотом для разработки программ перегрузочных комплексов.