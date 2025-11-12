Обозреватель Financial Times Мартин Вулф называет Европу «банкой с борющимися скорпионами», подчеркивая историческое преимущество европейской раздробленности, которое теперь превращается в угрозу. Конкуренция среди европейских государств была двигателем прогресса и экономического роста в течение столетий, однако в условиях глобализации эта ситуация становится проблемой, передаёт РБК.

Европейцы создали империи в остальном мире, но не в Европе. Историк Вальтер Шайдель в книге «Escape from Rome» подчеркивает важность разделения Европы, способствовавшего развитию науки, технологий и права. Европейские нации успешно экспортировали революционные изменения в остальные части света, вызвав промышленную революцию и резкий рост экономики.

Однако успехи последних десятилетий показывают, что эпоха господства Запада подходит к концу. Сейчас главным экономическим центром являются США, чей ВВП увеличился многократно. Быстро развивается и Китай, стремительно наращивающий свое влияние в экономике и технологиях. Это означает, что теперь борьба ведется не внутри региона, а на мировом уровне, где ключевыми игроками становятся крупные державы вроде США, Китая и Индии.

Сегодня Евросоюз представляет собой союз с населением около 450 млн человек, уступающим Китаю и превосходящим США. Несмотря на значительный размер экономики ЕС, показатели производительности труда ниже американских и китайских стандартов. Еврозоне трудно мобилизовать собственные силы для укрепления безопасности без поддержки США. Таким образом, разделение Европы может помешать ей сохранить конкурентоспособность в мире больших держав, предупреждает Вулф.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего выступления на международном клубе «Валдай» заявил, что Европа «скатывается на периферию глобальной конкуренции». Российский лидер выразил мнение, что большинство стран стремятся к диалогу и поиску путей разрешения украинского кризиса, однако некоторые государства ЕС, наоборот, активно способствуют эскалации ситуации. Сам Европейский союз, несмотря на свою значимость, теряет влияние в глобальной конкурентной борьбе.