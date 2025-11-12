Фиксированную выплату к пенсии в России могут увеличить вдвое

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии с 8 907 до 17 815 рублей. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», – сказано в обращении Миронова.

Парламентарий отметил, что фиксированная выплата изначально вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров. Однако со временем этот показатель перестал соответствовать реальным потребностям граждан.

