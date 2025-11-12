Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа, включая Сербию, готовится к возможной войне с Россией, так как эта перспектива становится все более очевидной. Он отметил, что Сербии необходимо укреплять свою армию, чтобы защитить страну. Вучич прокомментировал слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона, который заявил о необходимости подготовки армии к возможному шоку через три-четыре года, передаёт РБК.

По словам Вучича, никто не готов воевать с Россией «на земле», и западные страны хотели бы вести войну дистанционно. «Это случится? Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Они [западные страны] не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — говорил он.

Еврокомиссия представила план по перевооружению Евросоюза на сумму €800 млрд, что позволит странам ЕС увеличить расходы на оборону и укрепить боеспособность Украины. В марте был представлен документ «Белая книга о европейской обороне — Готовность–2030», который обосновывает необходимость наращивания оборонных закупок из-за угрозы со стороны России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с государствами НАТО. Россия не представляет угрозы и для Европы, говорили в Кремле.

Во время своего выступления на международном клубе «Валдай» в Сочи Владимир Путин подчеркнул, что европейские страны из России раздувают образ врага, придуманного столетия назад. «Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Честно вам говорю, смотрю иногда, как и что говорят, думаю: ну они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, – что Россия собирается нападать на НАТО. В это поверить невозможно. А своих людей убеждают», – заявил президент. Он призвал их «уняться» и заняться своими проблемами – экономикой, вышедшей из-под контроля миграцией, радикализацией «левацких, ультралиберальных, расистских маргинальных обществ» и др.