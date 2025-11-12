Эксперт предложил ужесточить лимит банковских карт на человека до 4-6

Эксперт в области финансов Евгений Коган заявил НСН о необходимости ужесточить ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один человек. По его мнению, обычному человеку для повседневной жизни достаточно не более пяти банковских карт в двух-трех кредитных организациях.

«Я не вижу необходимости обычному человеку иметь больше чем 4-6 карт – 10 уже, на мой взгляд, многовато», – заявил эксперт. Коган отметил, что объявленные ранее лимиты на 20 карт в целом и 5 карт в одном банке являются, по его мнению, «более чем либеральными».

Эксперт пояснил, что чрезмерное количество банковских карт может быть связано с проведением сомнительных финансовых операций. По его словам, обычному человеку для повседневных нужд достаточно ограниченного числа платежных инструментов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца текущего года будет принят закон об ограничении числа банковских карт на одного человека. Согласно предлагаемым нормам, максимальное количество карт составит 20 штук в общей сложности и не более 5 карт в одном банке.