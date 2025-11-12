Реальные зарплаты в России в 2026 году вырастут на 2,7%

Реальные заработные платы в России в 2026 году увеличатся всего на 2,7% после поправки на инфляцию. Такой прогноз содержится в опросе аналитиков, проведенном Банком России, с результатами которого ознакомились «Известия».

Номинальный рост зарплат в будущем году составит 8,4%, однако с учетом инфляции реальное увеличение доходов окажется значительно скромнее. Прогноз ЦБ вдвое ниже оценки Минэкономразвития, которое ожидает рост реальных зарплат на 5,7%.

«Бизнес подошел к пределу возможностей в повышении зарплат, – отметил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. – Расширение фонда оплаты труда становится экономически невыгодным из-за высоких ставок и замедления роста выручки».

Наиболее заметный рост доходов ожидается в стратегически значимых отраслях – оборонной промышленности, IT и машиностроении, где зарплаты могут увеличиться на 10-20%. В финансовом секторе, строительстве и торговле повышение будет умеренным, а в легкой промышленности индексация может быть минимальной.

Напомним, что в октябре медианная зарплата в Иркутской области составила 80 тыс. рублей. Ожидания кандидатов скромнее – 60 тыс. рублей.