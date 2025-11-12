Новости

Центробанк вводит новый порядок проверки доходов заемщиков

Центральный Банк России планирует усилить контроль за оценкой долговой  нагрузки заемщиков, начиная с 1 апреля 2026 года. Согласно опубликованной инициативе, кредитные учреждения обязаны применять ряд новых мер оценки платежеспособности клиентов, сообщает газета "Ведомости".

Среди ключевых предложений Центрального Банка:

- Применение понижающего коэффициента (10%) к доходам, рассчитанным упрощенным способом, включая минимально возможный показатель доходов заявителя либо статистику Росстата о среднем уровне денежных поступлений населения.
- Отказ от принятия банковских выписок по счетам заемщиков в качестве доказательства регулярного поступления дохода, поскольку они часто отражают одноразовые операции.
- Обязательное предоставление банками отчетов по движениям средств на счете клиента исключительно самим финансовым учреждением.
- Запрещается самостоятельное подтверждение предпринимателями собственных доходов.
- Ограничение методов расчета заработной платы заемщиков без документального подтверждения официальной зарплаты.
- Использование строгих критериев для установления размера ежемесячного платежа заемщика относительно подтвержденного официального дохода.
- Требование обязательного письменного согласия должника на доступ кредитора к полному объему кредитной истории.

Изменения также касаются кредитования крупных компаний с высоким уровнем задолженности. Уже с 1 декабря текущего года Центральный Банк увеличивает рисковую премию по таким заемщикам с 20% до 40%, стремясь минимизировать риски банковской системы.

Ранее сообщалось, что уровень отказов по ипотеке вырос до исторического максимума в 60% из-за введенных ограничений на кредиты гражданам с высокими показателями долговой нагрузки. Это стало результатом реформы регулятора, направленной на снижение выдачи потенциально проблемных займов. Однако следствием нововведений стала серьезная проблема доступности ипотеки для граждан с низким первоначальным взносом и ограниченными официальными источниками доходов.


