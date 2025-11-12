Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

Киев планирует саммит ЕС для ускорения вступления

Во Львове 10 и 11 декабря состоится неофициальный саммит с участием представителей стран Европейского союза. Повестка мероприятия посвящена обсуждению вопросов продвижения заявки Украины на вступление в Европейский союз. О предстоящем событии сообщил портал Politico, ссылаясь на распространенное приглашение, передаёт газета "Ведомости".

Читайте также:

США сомневаются в стремлении России закончить украинский кризис
13 ноября 2025
Марко Рубио предупредил о рисках конфискации замороженных российских активов
13 ноября 2025

Саммит организуется украинскими властями специально для демонстрации приверженности интеграции с Европой. Цель встречи заключается в подведении промежуточных итогов сотрудничества и определении последующих этапов движения Украины в сторону полноценного участия в структуре ЕС.

Ранее, 3 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан подверг критике политику Брюсселя относительно украинского вопроса. Он выразил сомнения касательно целесообразности принятия Украины в состав ЕС, утверждая, что подобная мера способна спровоцировать прямое военное столкновение Европы с Россией.

Кроме того, в конце октября стало известно о возможности смягчения требований приема новых государств-членов ЕС. Политическое руководство рассматривает вариант допуска кандидатов в Союз без предоставления полного набора прав голосовать и накладывать вето на решения блока. Это нововведение способно ускорить процесс включения Украины в структуру Союза, несмотря на наличие формального возражения со стороны Будапешта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (756)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес