Киев планирует саммит ЕС для ускорения вступления

Во Львове 10 и 11 декабря состоится неофициальный саммит с участием представителей стран Европейского союза. Повестка мероприятия посвящена обсуждению вопросов продвижения заявки Украины на вступление в Европейский союз. О предстоящем событии сообщил портал Politico, ссылаясь на распространенное приглашение, передаёт газета "Ведомости".

Саммит организуется украинскими властями специально для демонстрации приверженности интеграции с Европой. Цель встречи заключается в подведении промежуточных итогов сотрудничества и определении последующих этапов движения Украины в сторону полноценного участия в структуре ЕС.

Ранее, 3 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан подверг критике политику Брюсселя относительно украинского вопроса. Он выразил сомнения касательно целесообразности принятия Украины в состав ЕС, утверждая, что подобная мера способна спровоцировать прямое военное столкновение Европы с Россией.

Кроме того, в конце октября стало известно о возможности смягчения требований приема новых государств-членов ЕС. Политическое руководство рассматривает вариант допуска кандидатов в Союз без предоставления полного набора прав голосовать и накладывать вето на решения блока. Это нововведение способно ускорить процесс включения Украины в структуру Союза, несмотря на наличие формального возражения со стороны Будапешта.