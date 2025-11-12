Реальные зарплаты в России вырастут всего на 2,7%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Евгений Коган предложил сократить лимит банковских карт на человека, Игорь Кобзев заявил о необходимости восстановить порт Осетрово в Усть-Куте, в Иркутске проводят противогололедную обработку улиц. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Реальные зарплаты в России в 2026 году вырастут на 2,7%

Реальные заработные платы в России в 2026 году увеличатся всего на 2,7% после поправки на инфляцию. Такой прогноз содержится в опросе аналитиков, проведенном Банком России, с результатами которого ознакомились «Известия». Номинальный рост зарплат в будущем году составит 8,4%, однако с учетом инфляции реальное увеличение доходов окажется значительно скромнее. Прогноз ЦБ вдвое ниже оценки Минэкономразвития, которое ожидает рост реальных зарплат на 5,7%.

Эксперт предложил ужесточить лимит банковских карт на человека до 4-6

Эксперт в области финансов Евгений Коган заявил НСН о необходимости ужесточить ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один человек. По его мнению, обычному человеку для повседневной жизни достаточно не более пяти банковских карт в двух-трех кредитных организациях.

Фиксированную выплату к пенсии в России могут увеличить вдвое

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии с 8 907 до 17 815 рублей. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом пишет РИА Новости.

Игорь Кобзев предложил восстановить порт Осетрово в Усть-Куте на федеральном уровне

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с инициативой рассмотреть вопрос восстановления порта Осетрово на федеральном уровне. Предложение было озвучено на IV Международном деловом форуме «Большая Сибирь и Арктика – 2025» в Торгово-промышленной палате РФ. Порт, расположенный на реке Лене в Усть-Куте, является стратегически важным звеном транспортной системы, обеспечивающей жизнедеятельность северных территорий Иркутской области и Якутии.

Площадь Академгородка в Иркутске обновлена

В Иркутске завершилась реконструкция центральной площади Академгородка. Проект реализован заказчиком – муниципальным казенным учреждением «Городская среда» за счёт финансирования Фонда поддержки избирательных округов. Подрядчик произвел капитальный ремонт подпорной конструкции, установил восемь новых лавочек и пять мусорных контейнеров.

Городские территории Иркутска активно обрабатывают противогололедными средствами

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Иркутске увеличились усилия по обеспечению чистоты и безопасности уличного пространства. Сегодня велась активная работа по обработке покрытий специальных реагентами, чистке от снежных масс и приведению в порядок остановок городского транспорта.