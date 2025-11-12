Украина готовится к зимним перебоям в электроснабжении

Украина сейчас не в состоянии полностью обеспечивать себя электроэнергией, и, несмотря на подачу отопления, снижение температуры требует готовности к серьезным перебоям в электроснабжении, предупреждает журнал Foreign Affairs (FA). Предстоящая зима может стать решающей в украинском конфликте, так как способности сторон в плане самообеспечения существенно различаются, передаёт РБК.

Россия значительно увеличила производство боеприпасов, тогда как Украина страдает от повреждений энергосистемы. В Киеве электричество отсутствует несколько часов в сутки. Хотя отопление подается, Украина должна быть готова к перебоям в электроснабжении в холодные месяцы.

Точно спрогнозировать развитие событий сложно, это будет зависеть от множества факторов, включая действия Запада и США. Украина может выиграть время, но не сможет вести боевые действия бесконечно, утверждает FA.

Украинцев неоднократно предупреждали о возможных отключениях света из-за перебоев в работе энергоснабжения. Минобороны России заявляет, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины. 8 ноября «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций после удара. Уровень генерации ТЭС упал до нуля.

Минобороны России сообщило о массированном ударе по украинскому военно-промышленному комплексу и объектам газо-энергетического сектора. Удар был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам. В результате удара повреждена первая на Украине крупная теплоэлектростанция на биомассе.