Креативные индустрии получат налоговые льготы для укрепления традиций

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел заседание комиссии по вопросам медиаиндустрии и предпринимательства в информационной сфере, посвящённое разработке стандартов отображения традиционных ценностей в рекламе. Основной темой стала подготовка механизма реализации поручения президента Владимира Путина о включении элементов традиционной культуры и морали в рекламные кампании, передаёт газета "Ведомости".

Открывая встречу, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский указал, что введение таких стандартов актуально ввиду влияния рекламы на повседневную жизнь большинства населения страны. По его мнению, важно создать четкую систему мер, позволяющих крупным компаниям учитывать традиционные нравственно-духовные принципы в рекламных продуктах.

Марина Ким, возглавляющая рабочую группу комиссии, сообщила, что проект получил поддержку большинства участников, но отдельные моменты требуют доработки. Она предложила провести тестирование разработанного подхода на примере разработки критериев для концепции «Крепкая семья», что позволит оценить эффективность стандарта на практике.

Отдельное внимание уделялось механизмам государственной поддержки производителей российского контента. Участники отметили важность финансовой помощи, образовательных инициатив и мероприятий по продвижению отечественного продукта за рубежом. Опыт других стран показывает, что развитие творческих отраслей помогает укреплять национальную идентичность и формировать позитивный образ государства.

Андрей Цыпер, представляющий компанию Rambler&Co, обратил внимание на проблему цифрового суверенитета, подчёркивая, что поддержка национальных платформ и студий должна осуществляться через формирование конкурентоспособных условий. Инвестиции в отечественный контент станут важным элементом защиты информационного пространства страны.

Итогом дискуссии стало предложение направить правительству рекомендации по введению налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей, работающих в области креативных индустрий. Особое беспокойство вызывает возможное повышение налоговой нагрузки на сферу производства фильмов, компьютерных игр, анимации и иных технологических направлений. Алексей Гореславский поручил членам комиссии проработать детальные предложения и собрать статистику, подтверждающую значимость проблемы.