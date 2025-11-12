Пользователи перешли на отечественные видеочаты после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Использование российских сервисов видеосвязи в октябре резко увеличилось, достигнув уровня, многократно превышающего показатели аналогичного месяца предыдущего года. Согласно данным Mediascope, месячная аудитория сервиса «Яндекс Телемост» выросла в 2,6 раза, превысив отметку в 5,15 миллиона пользователей, сообщает газета "Ведомости".

Такой стремительный рост популярности российских решений специалисты связывают с проблемами доступности международных приложений. Так, ограничения голосового общения в популярных мессенджерах вроде Telegram и WhatsApp* привели к увеличению числа тех, кто предпочитает русскоязычные сервисы связи.

При этом зарубежные конкуренты демонстрируют куда менее впечатляющие темпы роста. Медианная аудитория Google Meet возросла всего на 3,8%, достигнув отметки в 9,3 млн пользователей, тогда как у сервиса Zoom этот показатель составил скромные 6,2%.

Ранее сообщалось, что после блокировки голосовых звонков в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp*, операторы фиксируют значительный рост традиционного голосового трафика. Согласно отчетам мобильных операторов, количество голосовых звонков увеличилось примерно на треть. Так, компания «Т-Мобайл» сообщила о средней динамике роста в размере +66% в столице и около +41,5% в других регионах России. Оператор T2 зафиксировал увеличение общего объема голосового трафика на 9%, однако в Московской области показатель оказался значительно выше — плюс 47,9%.

* принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ