«Известия»: 2,8 млн российских семей могут потерять доступ к льготной ипотеке из-за роста ключевой ставки

Около 2,8 млн российских семей с одним ребенком могут потерять доступ к льготной ипотеке под 6% годовых в случае повышения ставки. Соответствующие изменения условий программы семейной ипотеки обсуждаются Минфином и могут вступить в силу уже в 2026 году. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно предлагаемым изменениям, для семей с одним ребенком ставка вырастет до 10-12%, с двумя детьми сохранится на уровне 6%, а для многодетных семей может быть снижена до 4%. Такие меры могут лишить миллионы семей возможности улучшить жилищные условия на льготных условиях.

«При повышении льготной ставки до 12% медианный ежемесячный платеж по семейной ипотеке для семей с одним ребенком вырастет на 38% – до 43,5 тыс. рублей в месяц, что может привести к отказу от программы значительной доли потенциальных заемщиков с низкими доходами», – спрогнозировал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

В России насчитывается 11,6 млн семей с детьми до семи лет, из которых 4 млн имеют единственного ребенка. По данным исследования «Домклик», 55% российских семей имеют одного ребенка, 33% – двух, и 12% – трех и более детей.