«Альфа-Капитал» подтвердила статус одного из лучших работодателей России

В ежегодном рейтинге РБК компания вновь вошла в группу работодателей, получивших максимальный результат по итогам оценки более чем по 40 параметрам.

«Наши ценности – ответственность, вовлеченность, доверие, нацеленность на долгосрочный результат – проявляются не только в отношениях с клиентами, но и прежде всего внутри команды, являясь частью ДНК «Альфа-Капитал». Человекоцентричная корпоративная культура способствует раскрытию талантов, создает условия для проактивной вовлеченности каждого сотрудника в достижение общих стратегических целей. Сегодня мы продолжаем укреплять команду сильными специалистами и последовательно инвестируем в развитие профессиональных компетенций – все это позволяет динамично масштабировать бизнес в конкурентной среде», – прокомментировала Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

«Альфа-Капитал» регулярно расширяет спектр инструментов, поддерживающих профессиональный и личностный рост сотрудников.

Так, Центр AI-инноваций объединил заинтересованных специалистов из разных подразделений для разработки и внедрения решений на базе искусственного интеллекта. В компании действуют программы для развития компетенций сотрудников в партнерстве с одним из ведущих центров подготовки специалистов финансового рынка. Налаженная система менторства и акселерации перспективных проектов дает возможность сотрудникам реализовывать собственные инициативы по запуску новых бизнес-направлений.

Привлечению талантливой молодежи в компанию способствует стажировки, мастер-классы, кейс-чемпионаты для студентов, стипендиальные проекты. Для адаптации новичков действуют программы обучения и наставничества. На фоне расширения команды растет доля сотрудников, работающих в «Альфа-Капитале» продолжительное время.