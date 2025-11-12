С 2000 года производство овощей и бахчевых в России выросло почти на 40%

С 2000 года производство овощей в России увеличилось в 1,3 раза до 13,9 млн тонн, а бахчевых – в 3 раза до 1,6 млн тонн. Таким образом, совокупный прирост составил 37%. Об этом в Москве на выставке Global Fresh Market сказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

«Россельхозбанк активно поддерживает развитие овощеводства и плодоводства и рассматривает это направление одним из приоритетных. Банк финансирует более половины инвестиционных проектов в производстве овощей закрытого грунта. Это направление обеспечивает россиян свежими овощами круглый год и вносит существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности», – отметил Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

Самообеспеченность овощами в России в прошлом году составила 88,6%, что максимально близко к установленному Доктриной продовольственной безопасности уровню (90%).

Одним из ключевых драйверов показателя выступает именно тепличное овощеводство.

По данным отраслевого исследования Россельхозбанка, с 2019 года объемы ввозимых томатов и огурцов сократились на 20%, а внутреннее производство тепличных овощей за пять лет выросло на 12,6%.