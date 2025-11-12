Сбербанк в октябре увеличил выдачи ипотеки до максимума в 2025 году

В октябре 2025 года Сбербанк сообщил о рекордной для года выдаче ипотечных кредитов на 352 млрд рублей, что на 25,7% больше, чем в сентябре. В сегменте готового жилья рост до 63 млрд рублей (+37,6%), в новостройках – 233,3 млрд рублей (+25%), в загородной недвижимости – 35 млрд (+27,5%), в ИЖС – 15,4 млрд (+2%). За 9 месяцев сумма выдач составила 1,717 трлн рублей. При этом банк ранее прогнозировал снижение выдач по году на 5–7 % и по сектору ипотеки на 10–15%.

– Подобное ускорение кредитования можно связать с несколькими причинами, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Во-первых, ставка ключевая все еще высока, но по ипотеке видим реакцию спроса на фиксированные условия и ожидания снижения ставок либо улучшения условий рынка жилья. Во-вторых, банк намеренно стимулирует выдачи, чтобы не отставать от рынка, поэтому сегмент готового жилья особенно активно растёт, что даёт движущую силу. В-третьих, конкуренция и необходимость удержать долю на рынке заставляют Сбера “играть” активнее, несмотря на общий прогноз по снижению.

Для самого Сбербанка это означает временный рост процентных доходов и улучшение маржинальности по розничному кредитованию. Однако рост выдач повышает кредитные риски, особенно в будущей фазе, поэтому если экономическая ситуация ухудшится или ставки пойдут вверх, то качество портфеля может пострадать.

– С точки зрения акционеров рост выдач — это позитивное событие, укрепляющее ожидания по росту прибыли и дивидендам, поэтому мы подтверждаем целевую цену акций Сбера на уровне 340–360 рублей на горизонте инвестирования в 9-12 месяцев. При этом повышение активности в ипотеке сигнализирует о том, что банк может выйти на верхний диапазон своих ожиданий по прибыли (например, 1,65–1,67 трлн рублей) и дивидендам около 36–37 рублей на акцию, – резюмирует эксперт.