Сбер представил AI-аналитика для бокса

Сбер представил уникальный AI-инструмент для анализа действий спортсменов в единоборствах. Система на базе нейросети ГигаЧат, разработанная вместе с ИТ-компанией «Эвотор», Академией единоборств РМК и Международной ассоциацией бокса (IBA), задействует компьютерное зрение и генеративный искусственный интеллект. Решение презентовали на IV конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025 на примере боксёрских поединков. Также AI-инструмент будет представлен на международной конференции AI Journey, которая пройдёт 19-21 ноября в Москве.

Нового AI-аналитика уже испытали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге. Система не только точно определила победителя финального боя, что совпало с решением судейской коллегии, но и подготовила для спортсменов и тренеров аналитические отчёты с тактическими рекомендациями. К тому же AI радикально сократил время создания видеообзоров выступлений — с 15 минут до 1,5. Это ускорило публикацию материалов в соцсетях и официальных каналах чемпионата.

«Это первый в мире ИИ-алгоритм, полностью автоматизирующий процесс оценки действий боксёров с точностью, превосходящей человека. В нём применяются технологии компьютерного зрения и генеративный искусственный интеллект, а метрики извлекаются в режиме реального времени. Уже сегодня искусственный интеллект дополняет человеческий в спорте, а именно, помогает выполнять функции тренера, судьи и оператора. Мы уверены, что разработка поможет проводить спортивные соревнования по боксу на более высоком уровне, улучшить тренировочный процесс и сделать спорт для взрослых и детей доступнее и привлекательнее даже в отдалённых районах», — Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка.

«Создание таких технологий — это важный шаг к справедливому и профессиональному судейству, объективной статистике и росту интереса к боксу во всём мире. Мы видим, как искусственный интеллект открывает новые возможности для спортсменов, тренеров и зрителей. Это мощный инструмент, который помогает спорту становиться честнее, зрелищнее и ближе к людям», — Умар Кремлёв, президент Международной ассоциации бокса (IBA).