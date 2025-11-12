Выгодные предложения от Самоката, Купера и Мегамаркета доступны в СберБанк Онлайн

Акции и выгодные предложения подготовили к Зелёному дню партнёры Сбера в сфере онлайн-торговли и доставки продуктов. Все предложения собраны в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Для жизни».

Популярный онлайн-ретейлер Самокат с 12 по 14 ноября запускает механику «Товары за 1 рубль» при оплате заказа картой Сбера и чеке от 1200 рублей.

Маркетплейс Мегамаркет в честь Зелёного дня выдает промокоды на товары продавцов, работающих с маркетплейсом по схемам доставки DBS (доставка силами продавца) и C&C (закажи и забери). В акции участвуют промокоды на 20% и 25%, действительные на разные суммы заказов. Список продавцов и количество промокодов ограничены фондом акции. Подробности и правила использования промокода ищите в условиях акции.

Сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса Купер предлагает поучаствовать в кампании «Триопокупки» и приобрети три любимых товара по цене двух. При добавлении трёх одинаковых товаров с маркировкой акции в заказ третий из них приедет к вам бесплатно. Акция распространяется на популярные категории «Продукты», «Красота» и «Бытовая химия» и продлится до 15 ноября.

Как всегда, на все покупки, совершённые в партнёрских сервисах, клиентам начисляются бонусы Спасибо. Их можно использовать при оплате покупок во всех сервисах и магазинах, участвующих в программе лояльности.

Раздел СберБанк Онлайн «Для жизни» включает в себя все нефинансовые сервисы Сбера. В нём можно заказать продукты, выбрать билеты в театр, забронировать отели за бонусы, заправить автомобиль, послушать музыку в Звуке. А с подпиской СберПрайм покупки станут ещё выгоднее.

Также в СберБанк Онлайн стартует «Зелёная неделя» для малого бизнеса — предпринимателям доступны специальные предложения, которыми стоит воспользоваться именно сейчас. До 31 декабря новые клиенты СберБизнеса могут открыть расчётный счёт и получить повышенную ставку по депозитам: доходность следует за ключевой ставкой и составляет 14,7% годовых при размещении средств на срок от 7 до 29 дней, 15% годовых — при сроке от 30 до 89 дней и 15,5% годовых — при сроке от 90 до 1096 дней. Чтобы получить дополнительный доход, достаточно открыть счёт и разместить от 100 000 рублей.

В честь Дня рождения Сбера предусмотрены и другие подарки для предпринимателей. Кроме того, действует программа рекомендаций расчётно-кассового обслуживания: приглашение нового клиента приносит 3 000 бонусов в Купер, а новому предпринимателю — 3 000 рублей на счёт для успешного старта. Зелёная неделя — отличный момент сделать бизнес ещё устойчивее и выгоднее.