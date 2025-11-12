В ноябре Инго Банк начисляет кешбэк до 10% на маркетплейсах и в супермаркетах

Пользователи программы лояльности Инго Бонус ежемесячно получают повышенный кешбэк в выбранных категориях. В ноябре банк возвращает до 10% кешбэка за покупки в категориях на выбор – маркетплейсы, супермаркеты, ювелирные изделия, автоуслуги, детские товары, книги и сувениры, такси и каршеринг.

«Ноябрь традиционно считается месяцем распродаж и скидок – отличное время, чтобы не только приобрести товары по более низкой цене, но и получить повышенный кешбэк. В этом месяце доступны выгодные категории, например, маркетплейсы, которые делают покупку вдвойне выгоднее», – отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Инго Банка Полина Берсенева.

В ноябре для пользователей с подпиской также доступна категория такси и каршеринг, а для пенсионеров, получающих пенсию на ИнгоКарту, – категория «Аптеки». Самые популярные категории, «На всё» и «Супермаркеты», доступны на постоянной основе.

Выбор приоритетных категорий на следующий месяц, по которым начисляется повышенный кешбэк, доступен с 20 числа предыдущего месяца. С подпиской клиенты банка могут выбрать 4 категории (без подписки – до 3).

Накопленные Ингорубли можно обменять на сертификаты у партнеров, среди которых Ozon и Wildberries, а также новые партнеры банка – Дикси, Винлаб, Улыбка радуги, SMEG и другие.