По оценке экспертов агентства Frank RG, «гонка кэшбеков» в России завершилась. С начала года объем средств, направленный на программы лояльности, в целом по сектору увеличился на 15% в годовом выражении (г/г), 450 млрд руб., притом, что в 2024-м и 2023-м этот показатель вырос на 37% и 55% соответственно.

«Это означает, что в условиях высоких процентных ставок и инфляции, затраты сектора на программы лояльности перестали приносить былую отдачу», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

При этом лояльность клиентов и приток их средств на вклады обеспечивается за счет высоких процентов по ним, как минимум у ведущих банков страны.

По оценкам ВТБ, в 2025 году объем рынка сбережений в России вырастет на 15% г/г, до 66,2 трлн руб., что близко к трети ВВП страны. Каждый вкладчик имеет дебетовую карту и часто ею пользуется, чтобы обеспечить себе прибавку к ставке по депозиту. В таких условиях большие затраты на кэшбек игрокам сектора не нужны.

Доля кэшбека банков в обороте всех российских торговых точках, оборудованных контрольно-кассовой аппаратурой, в 2025 году, как и годом ранее, по оценкам Frank RG, не превышала 0,7% от оборота. Предполагаем, что увеличиваться она не будет и в дальнейшем банки начнут предлагать более современные продукты для удержания клиентов. Возможно, это будут продукты с искусственным интеллектом.