В Черемховском районе открыли новый участок дороги после наводнения 2019 года

В Черемховском районе Иркутской области завершена реконструкция участка дороги Голуметь – Новостройка с 21-го по 24-й километр. Ранее этот отрезок пути проходил вдоль реки Большая Белая и регулярно подтоплялся во время паводков, полностью перекрывая транспортное сообщение.

Фото Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области и администрации Черемховского района

Особенно сложная ситуация сложилась летом 2019 года, когда масштабное наводнение в Приангарье полностью нарушило движение на этом участке. После паводка было принято решение о переносе дороги на новое, безопасное место вдали от воды.

«Сегодня мы видим качественный результат: построено новое дорожное полотно с эффективной системой водоотвода, что гарантирует надежность и безопасность движения в любое время года», – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Уровень дорожного полотна подняли на 6 метров, установили две водопропускные трубы и систему водоотводных лотков.

На строительные работы было направлено 325,3 млн рублей из федерального бюджета в рамках программы ликвидации последствий наводнения 2019 года. Для обеспечения безопасности движения на новом участке установлены барьерные ограждения и дорожные знаки.