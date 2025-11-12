Freedom Finance: Акции «Аэрофлота» могут вырасти на 10-12% при сохранении спроса на внутренние перевозки

Акции «Аэрофлота» прибавляют 0,5% к своей стоимости и дорожают сегодня до 51,56 рубля, на фоне статистики за октябрь, которая отражает слабую динамику перевозок, но устойчивую загрузку и рост пассажирооборота.

Группа перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 0,8% меньше, чем годом ранее, однако пассажирооборот вырос на 5,1% г/г, до 13,5 млрд пкм,

«Это говорит о постепенном смещении спроса в пользу более протяженных маршрутов и международных направлений», – заявил Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

За десять месяцев 2025 года группа перевезла 47,2 млн пассажиров, что оказалось почти на уровне прошлого года, тогда как пассажирооборот вырос на 2,7% г/г. Загрузка кресел достигла 90,1%, что близко к максимальным значениям для отрасли в целом. При этом сам «Аэрофлот» снизил объем перевозок на 2,3% г/г, но увеличил пассажирооборот на 5,2% г/г, что отражает более активное восстановление международных рейсов и повышение тарифов.

Главными факторами давления остаются высокие цены на топливо, колебания курсов валют и сохраняющиеся ограничения по флоту. Однако рост дальних маршрутов и загрузки компенсируют часть издержек. По итогам 2025 года выручка группы, по нашей оценке, может превысить 720 млрд рублей (+7% г/г), а чистая прибыль составить около 25–27 млрд рублей при марже в 3,5–4%.

«В 2026 году возможен умеренный рост прибыли при сохранении загрузки выше 89% и стабилизации стоимости керосина. Котировки в диапазоне 50–55 рублей отражают базовый сценарий без дивидендных драйверов. Потенциал роста на горизонте года ограничен 10–12%, но сектор останется устойчивым при сохранении спроса на внутренние перевозки и восстановлении международного трафика», – заключает эксперт.