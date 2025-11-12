Спрос россиян на золото в 2026 году может вырасти

Госдума освободила вклады и займы в драгоценных металлах от НДС, тем самым устранив противоречия в Налоговом кодексе, из-за которых вложения в эти инструменты были менее выгодны, чем не облагаемые этим налогом денежные вклады.

«На самом деле в России процентных вкладов в драгметаллах практически нет, поэтому новый закон почти не повлияет на доходы бюджета и вряд ли сможет привести к существенным изменениям на российском рынке драгоценных металлов», – заявила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По его мнению, хотя сама отмена НДС для процентов по вкладам в драгметаллах, станет символической, она теоретически может способствовать увеличению спроса населения на соответствующие банковские продукты.

Это может означать, что в перспективе банки смогут предлагать россиянам новые доходные финансовые инструменты, которые, несомненно, будут пользоваться спросом, поскольку до сих пор недостатком для инвестиций в золото или в другие драгметаллы считалось именно то, что они не приносят инвестору процентов, в отличие от рублевого или валютного вклада.

«На наш взгляд, в следующем году спрос российских инвесторов на золото продолжит усиливаться, так как инфляция остается высокой. Вложения в золото также являются хорошей подстраховкой при инвестициях в акции, ЦФА, криптовалюты. С этой целью считаем рациональным размещать около трети вложений в рубли и, например, в золото», – говорит эксперт.

На фоне ожидаемого продолжения роста цены на драгметаллы отмена НДС на операции с ними является весьма своевременным и перспективным шагом. Эксперты прогнозируют достижение мировыми ценами на золото $4200 за тройскую унцию к концу текущего года. На внутреннем рынке этот инструмент также будет дорожать.