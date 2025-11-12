Дефицит госбюджета в январе-октябре 2025 года достиг почти 2% от ВВП

Дефицит госбюджета РФ, как сообщил Минфин, по итогам января-октября 2025 года вырос с 1,7% до 1,9% от ВВП, увеличившись к предыдущему отчётному периоду на 11% и достигнув размера в -4,2 трлн руб.

Причиной роста бюджетного дефицита стало, с одной стороны, усилившееся падение нефтегазовых доходов, сократившихся в январе-октябре на 21,4% в годовом выражении до 7,5 трлн руб., при умеренных (+11,3% в годовом выражении) темпы роста ненефтегазовых доходов; с другой - рост государственных расходов на 15,4% год-к-году до 34,1 трлн руб.

Совокупный объём доходов госбюджета за десять месяцев 2025 года составил 29,9 трлн руб., что оказалось только на 0,8% больше в годовом выражении результата за январь-октябрь 2024 года. При этом из относительно хороших новостей можно отметить некоторое сокращение темпов роста госрасходов в январе-октябре 2025 года по сравнению с предыдущим отчётным периодом, когда рост госрасходов составлял почти 20% год-к-году.

«Причины снижения нефтегазовых доходов России – не только внешние в виде снижения мировых цен на нефть и санкций США, направленных уже против крупнейших импортёров российского топлива, но ещё и внутренние, например, снижение налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли в виде НДС и налога на прибыль», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По ее мнению, медленный рост ненефтегазовых доходов у России может быть связан также с внутренними причинами, в том числе – со сложившейся кризисной ситуацией в таких отраслях, как угольная и сталелитейная промышленность, что негативно влияет на доходы и прибыли целых отраслей. В последние два месяца 2025 года ситуация с бюджетным дефицитом вряд ли может измениться к лучшему, но, в то же время, некоторое замедление торможения экономики может немного улучшить динамику доходов бюджета в ноябре и декабре.

«Мы ожидаем, что на фоне ожидаемого снижения госрасходов и постепенного улучшения ситуации с доходной частью госказны дефицит бюджета не превысит 2% от ВВП в 2026 году», – заключает эксперт.