Бюджет Иркутской области на 2026-2028 годы принят в первом чтении

Законодательное Собрание Иркутской области приняло в первом чтении основной финансовый документ региона на предстоящий трехлетний период. Доходы бюджета на 2026 год запланированы в сумме 275,1 млрд рублей, расходы составят 300 млрд рублей.

На 2027 и 2028 годы объем доходов составит 296,2 млрд рублей и 302,1 млрд рублей, расходы – 322,1 млрд рублей и 324,2 млрд рублей соответственно.

В целом на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт планируется направить в 2026 году 188,7 млрд рублей, в 2027 году – 190,9 млрд рублей, в 2028 году – 189,4 млрд рублей.

На поддержку семей с детьми в предстоящем трехлетнем периоде будет направлено более 125 млрд рублей. Поддержка коснется более 149 тысяч семей с детьми.

В проекте областного бюджета на предстоящий трехлетний бюджетный цикл дорожный фонд сформирован в объеме порядка 94 млрд рублей, в том числе в 2026 году – 35,8 млрд рублей.