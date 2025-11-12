ИНК вошла в рейтинг лучших работодателей по версии РБК

В этом году в исследовании приняла участие 381 компания, совокупная численность сотрудников составила 3,9 млн человек. Для участия допускались коммерческие организации со штатом свыше 50 человек. Организаторами отмечен значительный рост количества участников рейтинга – на 85% по сравнению с предыдущим периодом. В рамках исследования также было опрошено 153,8 тыс. сотрудников компаний-участников.

– Включение Иркутской нефтяной компании в IV ежегодный рейтинг работодателей РБК 2025 – это подтверждение эффективности нашей кадровой стратегии. Оценка по 40 параметрам показала: системный подход к развитию персонала, инвестиции в компетенции и создание условий для реализации потенциала дают измеримый бизнес-результат. Особенно ценно, что первое участие в рейтинге совпало с сильными позициями в рейтинге HeadHunter: это значит, что ИНК-работодатель воспринимается как привлекательный и изнутри, и снаружи. Это мотивирует нас и далее развивать ИНК как привлекательного работодателя в регионе и отрасли, не просто отвечать запросам рынка, а формировать их, – сообщила Виктория Илюхина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК

Методология рейтинга включала 40 различных показателей, сгруппированных по пяти ключевым критериям: условия труда и зарплата сотрудников, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация, а также мнение самих работников о компании.

В этом году ИНК также вошла в топ-50 рейтинга привлекательности работодателей по версии HeadHunter.

Компания заняла 45-е место и улучшила свои позиции на 19 пунктов по сравнению с 2023 годом. Тогда она вошла в топ-100 и получила 64-е место. Кроме того, по итогам текущего рейтинга ИНК стала лидером в топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» (в 2023 году – четвертое место). В этой отрасли ИНК стала единственной компанией Иркутской области. В данной отраслевой категории ИНК является единственной компанией, представляющей Иркутскую область.

Иркутская нефтяная компания реализует многоуровневую систему подготовки кадров с 2018 года. Так, для школьников действует образовательный проект «Академия ИНК», ориентированный на профориентацию в нефтегазовой отрасли. Студентам предлагаются корпоративные группы, производственная практика по программе «ВУЗ-ИНК» и стажировки, а молодым специалистам – адаптационные курсы и наставничество.

Внутреннее развитие сотрудников обеспечивается через «Школу инженеров», что обеспечивает компании возможность решения текущих и перспективных задач в стратегически важных направлениях деятельности.