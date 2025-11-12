В Иркутске прошел IV Межрегиональный форум женщин-предпринимателей

В Иркутске состоялся IV Межрегиональный форум женщин-предпринимателей, собравший около 500 участниц из 10 регионов России. Впервые в мероприятии приняла участие делегация из Китайской Народной Республики, что открыло новые возможности для международного сотрудничества.

«Женский форум проходит в Иркутске уже в четвертый раз, каждый раз он собирает сотни участниц. Это говорит о том, насколько он актуален, что у жительниц есть запрос на обучение и такие встречи», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в видеообращении к участницам.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Иркутским региональным отделением Союза женщин России и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Особое внимание в деловой программе было уделено экспортному потенциалу и проведению b2b-переговоров с китайской делегацией.

Мероприятие организовано Союзом женщин России, правительством региона, Центром «Мой бизнес» и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Форум проходил в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».