Губернатор Игорь Кобзев проведет прямую линию с жителями Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию с жителями региона 12 ноября. В ходе двухчасового эфира глава региона ответит на вопросы граждан и расскажет о результатах работы за текущий год.

«Поступило уже около 1200 обращений. Все они берутся в работу профильными ведомствами. По ряду вопросов дадим разъяснения сразу в ходе прямой линии», – сообщил Игорь Кобзев. На связи во время трансляции будут находиться все ответственные должностные лица правительства области.

Прямой эфир начнется в 18:30 по местному времени и продлится до 20:30. Трансляция будет доступна на телеканале «Россия 24», а также в социальных сетях «Вести-Иркутск», на страницах губернатора и правительства Иркутской области.

Жители региона могут задать вопросы по телефону 8-800-2000-665 или через платформу обратной связи на портале госуслуг до 23:59 12 ноября. В прошлом году прямая линия губернатора собрала более двух тысяч вопросов от жителей региона.