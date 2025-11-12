80% работающих иркутян не исключают возможность ухода к конкурентам

Подавляющее большинство работающих жителей Иркутска рассматривают возможность перехода к компаниям-конкурентам при наличии привлекательных условий. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 75% опрошенных готовы сменить работодателя на хороших условиях, а 5% согласны уйти при любых обстоятельствах.

Лишь 8% респондентов категорически отвергают возможность работы на конкурентов своей нынешней компании. Исследование проводилось в рамках празднования 25-летия сервиса SuperJob среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Иркутска.

Мужчины демонстрируют более выраженную готовность к переходу на хороших условиях – 79% против 72% среди женщин. Среди респондентов с высшим образованием доля потенциально готовых сменить работу достигает 78%, тогда как среди имеющих среднее профессиональное образование таких 68%.

Ключевым условием перехода для 89% опрошенных является более высокая заработная плата. Второй по значимости фактор – повышение в должности, важное для 52% респондентов, а третье место занимает удобный график работы, который волнует 45% участников опроса.