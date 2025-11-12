Новости

В Иркутской области уточнят закон о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям

В Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева внесут изменения в региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Законодательное Собрание региона 12 ноября рассмотрело соответствующие поправки в первом чтении.

«За 9 месяцев 2025 года в регионе реализовано право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 821 многодетной семьей. Из них 425 семей получили земельные участки, 396 семей получили социальную выплату на обеспечение жилым помещением», – сообщил исполняющий полномочия министра имущественных отношений Иркутской области Кирилл Просвирин.

Поправки приведут региональное законодательство в соответствие с новым законом о многодетной семье, принятым в феврале 2025 года. Документ уточняет условия предоставления земельных участков, включая требования к месту постоянного проживания семей.

Согласно проекту, правом на получение земли смогут воспользоваться многодетные семьи, соответствующие установленным критериям, включая постоянное проживание на территории муниципального образования. Дети в составе многодетной семьи должны достигнуть возраста 18 лет или 23 лет при очном обучении на момент подачи заявления.


