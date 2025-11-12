В Свирске построят новую детскую школу искусств на 650 мест

В городе Свирске Иркутской области построят новую детскую школу искусств на 650 мест. Строительные работы начнутся в 2026 году и будут завершены в 2027 году в рамках реализации национального проекта «Семья».

«Впервые в регионе новое здание для школы искусств построят по национальному проекту «Семья». Общий объем финансирования составит 673,3 млн рублей», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии с жителями региона.

Новое трехэтажное здание площадью более 4,3 тысячи квадратных метров объединит действующие в городе музыкальную и художественную школы. В учреждении будут созданы отделения изобразительного искусства, музыкальное и хореографическое, а также актовый зал на 122 места и библиотечно-информационный центр.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, заключение контракта планируется на начало декабря 2025 года. Все помещения новой школы будут доступны для маломобильных граждан.