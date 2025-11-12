Мир ждет революционный скачок электропотребления

Мировой спрос на электроэнергию к 2035 году может вырасти почти на 40%. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном прогнозе. По оценке организации, электричество становится ключевым драйвером глобальной экономики, а рост потребления отражает переход промышленности, транспорта и бытового сектора к более энергоемким и технологичным моделям.

– Главными источниками увеличения спроса станут распространение электромобилей, ускоренная цифровизация, бурное развитие ИИ и как следствие высокие объемы строительства дата-центров для его использования, а также массовое использование кондиционеров и бытовой техники, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global..

Существенный вклад внесут центры обработки данных, обеспечивающие работу искусственного интеллекта и облачных сервисов. Одновременно в энергосистему будут подключаться около 80 млн человек в год, что позволит снизить число жителей планеты без доступа к электричеству, которое сегодня оценивается в 730 млн.

Рост потребления усилит нагрузку на энергосети и поставит перед странами задачу ускоренного перехода к возобновляемым источникам (ВИЭ). Главными бенефициарами такого роста спроса на электроэнергию станут производители солнечных и ветряных установок, а также компании, работающие в атомной и гидроэнергетике. Для нефтегазового сектора прогноз МЭА означает необходимость диверсификации и инвестиций в низкоуглеродные технологии.

По оценке агентства, доля электроэнергии в конечном энергопотреблении может превысить 30% к середине следующего десятилетия. В базовом сценарии спрос будет расти в среднем на 3% в год, а к 2035-му мировая генерация превысит 34 тыс. ТВт/ч. Если страны смогут ускорить развитие ВИЭ и хранение энергии, к концу десятилетия можно ожидать стабилизации цен и снижения углеродной интенсивности экономики.

– В 2026–2030 годах ожидаем также ускорения капвложений в распределительные сети и дефицит крупной электротехники, что поддержит маржу у производителей трансформаторов и кабеля. Дата-центры и ИИ потребуют энергоэффективных чипов и контрактов на ВИЭ, что откроет длинные PPA. Для инвесторов фокус на бенефициарах сетевой модернизации и хранении энергии, – резюмирует Владимир Чернов.