Минфин готовит дебютное размещение юаневых ОФЗ

Минфин объявил о планируемом первом размещении облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях. Инвесторам предложат два выпуска со сроками обращения от 3 до 7 лет, номиналом 10 000 CNY и купоном, выплачиваемым раз в полгода.

Книга заявок откроется 2 декабря, а техническое размещение намечено на 8 декабря 2025 года. Покупать бумаги и получать выплаты можно будет как в юанях, так и в рублях, по выбору инвестора.

– Интерес к размещению может быть очень высоким, так как российский долговой рынок активно ищет альтернативу доллару и евро, а юань стал ключевой валютой внешней торговли, его доля в расчетах превысила 40%, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Для институциональных инвесторов ОФЗ в юанях — это инструмент валютной диверсификации без вывода капитала за рубеж. Для розничных инвесторов — это возможность зафиксировать доходность в стабильной азиатской валюте, минуя валютные риски рубля.

Доходность таких выпусков может составить 3–4% годовых в юанях, доходность в рублях будет зависеть от разницы его курса к юаню на момент выплаты купона и на момент покупки ОФЗ. При росте интереса к юаню и сохранении сильного рубля спрос на эти бумаги может быть сопоставим с классическими ОФЗ и достигать до 100 млрд рублей в эквиваленте.

– Если размещение пройдет успешно, Минфин может сделать валютные ОФЗ регулярным инструментом для привлечения ликвидности из азиатских юрисдикций. Это расширит базу инвесторов и укрепит позиции юаня как расчетной валюты в российской финансовой системе, – резюмирует Владимир Чернов.